Пыжев Карп Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Пыжев Харитон Федорович
Мать: Прасковия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Пыжева) Домна Карповна
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Пыжев Иван Карпович
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Пыжева) Анна Карповна
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Пыжева) Прасковия Карповна
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Пыжева) Фекла Карповна
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Пыжева) Анна Карповна
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Смерть
1803