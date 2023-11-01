Пыжев Карп Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыжев Карп Харитонович

Пыжев Карп Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Пыжев Харитон Федорович

Мать: Прасковия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Пыжева) Домна Карповна

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пыжев Иван Карпович

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Пыжева) Анна Карповна

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Пыжева) Прасковия Карповна

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Пыжева) Фекла Карповна

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Пыжева) Анна Карповна

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пыжев Селефон Карпович

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Смерть
1803

Мы используем куки для улучшения работы сайта.