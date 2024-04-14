Анисья Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Степан Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Садовникова Ефимья Степановна
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Степан Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Смерть
Неизвестно