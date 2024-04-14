Анисья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Якимовна

Анисья Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Садовникова Ефимья Степановна

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.