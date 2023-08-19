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Степан Андреевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Афонасьев Андрей Афонасьевич

Мать: Лукерья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Анисья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Садовникова Ефимья Степановна

Мать ребёнка: Анисья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Анисья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Смерть
Неизвестно
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