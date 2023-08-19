Степан Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Афонасьев Андрей Афонасьевич
Мать: Лукерья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Анисья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Садовникова Ефимья Степановна
Мать ребёнка: Анисья Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Анисья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Смерть
Неизвестно