Афонасьев Андрей Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонасьев Андрей Афонасьевич

Афонасьев Андрей Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1719 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.
Около 1754 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфимская канцелярия
Место жительства
С 1738
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Петровна

Смерть
1787
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close