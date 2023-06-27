Афонасьев Андрей Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Уфимская канцелярия
Место жительства
С 1738
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Петровна
Смерть
1787
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 103 лист