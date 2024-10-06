Владычина Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владычина Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1787

Муж: Владычин Иван Артемович

Муж старше на 45 лет
Бракосочетание
Около 1787

Муж: Давыдов Иван Кондратьевич

Гражданский брак.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Давыдов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Иванова (Давыдова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Давыдов Александр Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Давыдовский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Долинино-Иванская (Давыдова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Иванова (Давыдова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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