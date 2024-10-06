Владычина Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1787
Муж старше на 45 лет
Бракосочетание
Около 1787
Гражданский брак.
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Иванова (Давыдова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Давыдов Александр Иванович
Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Давыдовский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Долинино-Иванская (Давыдова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Иванова (Давыдова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Кондратьевич
Смерть
Неизвестно