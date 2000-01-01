сельцо Секирино, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1886) — Familio

Секирино

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
447Секирино, сц. вл.при пруде.151528189191

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Баловневская волость
138. Секирино, сельцо бывшее владельческое, дворов 62, жителей 345, часовня

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