Давыдовский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти28.03.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давыдовская) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Давыдовская Антонина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдовский Петр Михайлович
Мать ребёнка: Давыдовская Антонина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1812
подпоручик
Упоминание
1817
Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Помещик, владелец крестьян. Упомянут в МК с. Авдулово как минимум в 1817 г.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Давыдовская) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Давыдовская Антонина Павловна
Смерть
28.03.1867 ст.
от ревматизма 68-и лет