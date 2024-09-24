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Давыдовский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

28.03.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Давыдов Иван Кондратьевич

Мать: Владычина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давыдовская) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Давыдовская Антонина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдовский Петр Михайлович

Мать ребёнка: Давыдовская Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдовская Антонина Павловна

Военная служба
1812
подпоручик
Упоминание
1817
Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Помещик, владелец крестьян. Упомянут в МК с. Авдулово как минимум в 1817 г.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Давыдовская) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Давыдовская Антонина Павловна

Смерть
28.03.1867 ст.
от ревматизма 68-и лет

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