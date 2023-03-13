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Фоминъ Гавріилъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.03.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1846

Отец: Фоминъ Иванъ

Мать: Фомина (Уренцева) Елизавѣта

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина (Фомина) Елизавѣта

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Бракосочетание
?.01.1866

Жена: Фомина (Демидова) Евдокія

Рождение ребёнка
12.06.1870

Сын: Фоминъ Меѳодій

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1873

Дочь: (Фомина) Устинья

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Коткова (Фомина) Прасковія

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Рождение ребёнка
07.03.1879

Сын: Фоминъ Ефимъ

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1883

Дочь: Долматова (Фомина) Федосія

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кириллова (Фомина) Татіана

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Фомина) Надежда

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Фоминъ Никонъ

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1896

Сын: Фоминъ Иванъ

Мать ребёнка: Фомина (Демидова) Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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