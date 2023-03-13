Фомина (Демидова) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Гавриловъ Герасимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенина (Фомина) Елизавѣта
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ
Бракосочетание
?.01.1866
Муж: Фоминъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
12.06.1870
Сын: Фоминъ Меѳодій
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
01.10.1873
Дочь: (Фомина) Устинья
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Коткова (Фомина) Прасковія
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
07.03.1879
Сын: Фоминъ Ефимъ
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
10.05.1883
Дочь: Долматова (Фомина) Федосія
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кириллова (Фомина) Татіана
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Фомина) Надежда
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
16.11.1891
Сын: Фоминъ Никонъ
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
25.01.1896
Сын: Фоминъ Иванъ
Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ