Фомина (Демидова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина (Демидова) Евдокія

Фомина (Демидова) Евдокія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Гавриловъ Герасимъ

Мать: Гаврилова (Власова) Маремьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина (Фомина) Елизавѣта

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Бракосочетание
?.01.1866

Муж: Фоминъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
12.06.1870

Сын: Фоминъ Меѳодій

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1873

Дочь: (Фомина) Устинья

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Коткова (Фомина) Прасковія

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
07.03.1879

Сын: Фоминъ Ефимъ

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1883

Дочь: Долматова (Фомина) Федосія

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кириллова (Фомина) Татіана

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Фомина) Надежда

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Фоминъ Никонъ

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1896

Сын: Фоминъ Иванъ

Отец ребёнка: Фоминъ Гавріилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.