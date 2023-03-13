Горшенина (Фомина) Елизавѣта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенина (Фомина) Елизавѣта

Горшенина (Фомина) Елизавѣта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоминъ Гавріилъ

Мать: Фомина Евдокія

Бракосочетание
15.05.1896

Муж: Горшенинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1897

Сын: Горшенинъ Леонтий

Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1905

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Сын: Горшенинъ Степанъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close