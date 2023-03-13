Горшенина (Фомина) Елизавѣта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоминъ Гавріилъ
Мать: Фомина Евдокія
Бракосочетание
15.05.1896
Муж: Горшенинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
10.06.1897
Сын: Горшенинъ Леонтий
Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
03.09.1905
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1914
Сын: Горшенинъ Степанъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Матвѣй