Клишин Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1979
Сын: Юткин Алексей
Мать ребёнка: Клишина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
07.06.1986
Дочь: Клишина Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Клишина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
20.01.1988
Дочь: Ожерельева Галина Федоровна
Мать ребёнка: Клишина Татьяна Михайловна