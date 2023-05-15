Клишин Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлишин Фёдор Петрович

Клишин Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1979

Сын: Юткин Алексей

Мать ребёнка: Клишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
07.06.1986

Дочь: Клишина Светлана Федоровна

Мать ребёнка: Клишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1988

Дочь: Ожерельева Галина Федоровна

Мать ребёнка: Клишина Татьяна Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close