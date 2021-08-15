Клишина Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клишина Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1959

Дата смерти

15.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1979

Сын: Юткин Алексей

Отец ребёнка: Клишин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1986

Дочь: Клишина Светлана Федоровна

Отец ребёнка: Клишин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
20.01.1988

Дочь: Ожерельева Галина Федоровна

Отец ребёнка: Клишин Фёдор Петрович

Смерть
15.08.2021
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