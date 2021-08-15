Клишина Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1959
Дата смерти15.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1979
Сын: Юткин Алексей
Отец ребёнка: Клишин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1986
Дочь: Клишина Светлана Федоровна
Отец ребёнка: Клишин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1988
Дочь: Ожерельева Галина Федоровна
Отец ребёнка: Клишин Фёдор Петрович
Смерть
15.08.2021