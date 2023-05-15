Клишина Светлана Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлишина Светлана Федоровна

Клишина Светлана Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1986

Отец: Клишин Фёдор Петрович

Мать: Клишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
22.10.2005

Дочь: Гладкова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Гладков Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
17.08.2008

Сын: Гладков Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Гладков Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
26.05.2016

Сын: Гладков Захар Владимирович

Отец ребёнка: Гладков Владимир Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Владимир Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close