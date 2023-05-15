Клишина Светлана Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1986
Отец: Клишин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
22.10.2005
Дочь: Гладкова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Гладков Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
17.08.2008
Сын: Гладков Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Гладков Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
26.05.2016
Сын: Гладков Захар Владимирович
Отец ребёнка: Гладков Владимир Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно