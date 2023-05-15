Ожерельева Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожерельева Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1988

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

2007 г.р.
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Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1988

Отец: Клишин Фёдор Петрович

Мать: Клишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.2007

Дочь: Ожерельева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ожерельев Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ожерельев Николай Александрович