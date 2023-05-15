Ожерельева Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1988
Отец: Клишин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
14.09.2007
Дочь: Ожерельева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ожерельев Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ожерельев Николай Александрович