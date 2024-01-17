Куделина Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Куделина Домна Петровна
Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Куделина Ксения Петровна
Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Куделина Алена Петровна
Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич
Смерть
Неизвестно