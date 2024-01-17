Куделина Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделина Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Куделин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Куделина Домна Петровна

Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Куделина Ксения Петровна

Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Куделина Алена Петровна

Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Куделин Федот Петрович

Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Куделин Филипп Петрович

Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Куделин Емельян Петрович

Отец ребёнка: Куделин Петр Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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