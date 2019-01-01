село Колударово, село Колударово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Колударово

Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2215Дмитриевское (Верхняя Оторма, Колударово, Девичье), с. вл.при вершине рч. Отормы.4223101657631Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Дмитриевское. Д. Стефья42Козлова7496111

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Никольско-Отормская (Никольская) волость
855. Дмитриевское (В. Оторма, Капударово), село бывшее владельческое, при речке Оторме, дворов 190, жителей 1122, церковь православная, лавка, конск. з.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Никольско-Отормская волость
село Колударово (Верхняя Оторма)«Земетчинская» п.-т. контора4215

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Земетчинский район
47087Колударовосело53°33'42°22'N-38-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Земетчинский муниципальный район, Сельское поселение Салтыковский сельсовет
56623428111с Колударовосело
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