Куделин Федот Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Куделина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Куделина Анна Федотовна
Мать ребёнка: Куделина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Куделин Дорофей Федотович
Мать ребёнка: Куделина Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куделина Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно