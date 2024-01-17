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Куделин Федот Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Куделин Петр Игнатьевич

Мать: Куделина Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Куделин Иван Федотович

Мать ребёнка: Куделина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Куделина Анна Федотовна

Мать ребёнка: Куделина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Куделин Дорофей Федотович

Мать ребёнка: Куделина Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куделина Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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