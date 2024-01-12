Куделин Ефим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Куделина Настасья Ефимовна
Мать ребёнка: Куделина Фекла Павловна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Куделина Фекла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куделина Фекла Павловна
Смерть
Неизвестно