Куделин Ефим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделин Ефим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Куделин Петр Игнатьевич

Мать: Куделина Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Куделина Настасья Ефимовна

Мать ребёнка: Куделина Фекла Павловна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Куделин Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Куделин Яков Ефимович

Мать ребёнка: Куделина Фекла Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куделина Фекла Павловна

Смерть
Неизвестно
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