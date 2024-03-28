Куделина Фекла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Куделина Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Куделин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Куделин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Куделин Ефим Петрович
Смерть
Неизвестно