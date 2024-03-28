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Куделина Фекла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куделин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Куделина Настасья Ефимовна

Отец ребёнка: Куделин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Куделин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Куделин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Куделин Яков Ефимович

Отец ребёнка: Куделин Ефим Петрович

Смерть
Неизвестно

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