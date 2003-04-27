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Русакова Фаина Дмитриевна

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Место рождения

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

09.11.1943

Дата смерти

27.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1943

Отец: Русаков Дмитрий Александрович

Мать: Достовалова Зоя Ивановна

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Образование
29.06.1966
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
26.04.1973

Муж: Осинцев Леонид Петрович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
После заключения брака оставила себе девичью фамилию Русакова.
Рождение ребёнка
17.05.1980

Сын: Осинцев Петр Леонидович

Отец ребёнка: Осинцев Леонид Петрович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
27.04.2003
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Причину смерти определить не удалось. Тело было найдено в середине мая 2003 года, в реке Исети.

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