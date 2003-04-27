Русакова Фаина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1943
Дата смерти27.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1943
Образование
29.06.1966
Бракосочетание
26.04.1973
После заключения брака оставила себе девичью фамилию Русакова.
Рождение ребёнка
17.05.1980
Отец ребёнка: Осинцев Леонид Петрович
Смерть
27.04.2003
Причину смерти определить не удалось. Тело было найдено в середине мая 2003 года, в реке Исети.