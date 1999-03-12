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Русаков Дмитрий Александрович

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Место рождения

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

12.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Русаков Александр

Мать: не указана

Терпугово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Достовалова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Достовалова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Достовалова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Достовалова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1943

Дочь: Русакова Фаина Дмитриевна

Мать ребёнка: Достовалова Зоя Ивановна

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
12.03.1999
Шадринск, город Шадринск, Курганская область

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