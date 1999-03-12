Русаков Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти12.03.1999
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Русаков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Достовалова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Достовалова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Достовалова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Достовалова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1943
Дочь: Русакова Фаина Дмитриевна
Мать ребёнка: Достовалова Зоя Ивановна
Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
12.03.1999
Шадринск, город Шадринск, Курганская область