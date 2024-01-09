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Достовалова Зоя Ивановна

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Место рождения

Деревня Просекова Верх-Суерской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии

Дата рождения

1913

Дата смерти

19.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Достовалов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
09.11.1943

Дочь: Русакова Фаина Дмитриевна

Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович

Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
19.09.1987
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Причина смерти: рак левого яичника

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