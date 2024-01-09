Достовалова Зоя Ивановна
Место рожденияДеревня Просекова Верх-Суерской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии
Дата рождения1913
Дата смерти19.09.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Достовалов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
09.11.1943
Дочь: Русакова Фаина Дмитриевна
Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович
Варгаши, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
19.09.1987
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Причина смерти: рак левого яичника