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Осинцев Леонид Петрович

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Место рождения

Богданович, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

27.09.1934

Дата смерти

06.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1934

Отец: Осинцев Петр Антонович

Мать: Копылова Александра Андреевна

Богданович, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинцева Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинцева Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Осинцева Лидия Григорьевна

Бракосочетание
26.04.1973

Жена: Русакова Фаина Дмитриевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
После заключения брака оставила себе девичью фамилию Русакова.
Рождение ребёнка
17.05.1980

Сын: Осинцев Петр Леонидович

Мать ребёнка: Русакова Фаина Дмитриевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
06.01.2006

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