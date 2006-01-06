Осинцев Леонид Петрович
Место рождения
Дата рождения27.09.1934
Дата смерти06.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинцева Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Осинцева Лидия Григорьевна
Бракосочетание
26.04.1973
После заключения брака оставила себе девичью фамилию Русакова.
Рождение ребёнка
17.05.1980
Мать ребёнка: Русакова Фаина Дмитриевна
Смерть
06.01.2006