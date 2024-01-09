Копылова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1905

Дата смерти

01.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1905

Отец: Копылов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1934

Сын: Осинцев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Осинцев Петр Антонович

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинцева Нина Петровна

Отец ребёнка: Осинцев Петр Антонович

Смерть
01.04.1987
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