Копылова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1905
Дата смерти01.04.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1905
Отец: Копылов Андрей
Рождение ребёнка
27.09.1934
Отец ребёнка: Осинцев Петр Антонович
Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинцева Нина Петровна
Отец ребёнка: Осинцев Петр Антонович
Смерть
01.04.1987