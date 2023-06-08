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Шильников Сергей Евграфович

Место рождения

Мангут, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

26.12.1923

Дата смерти

27.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1923

Отец: Шильников Евграф Евлампиевич

Мать: Трухина Ольга Ивановна

Мангут, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хитрова Антонина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хитрова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
19.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хитрова Антонина Александровна

Смерть
27.06.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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