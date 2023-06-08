Шильников Сергей Евграфович
Место рождения
Дата рождения26.12.1923
Дата смерти27.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хитрова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
19.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хитрова Антонина Александровна
Смерть
27.06.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург