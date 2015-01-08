Хитрова Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХитрова Антонина Александровна

Хитрова Антонина Александровна

Место рождения

Василево, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

23.11.1924

Дата смерти

08.01.2015

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924

Отец: Хитров Александр Сергеевич

Мать: Молчанова Любовь Максимовна

Василево, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шильников Сергей Евграфович

Рождение ребёнка
19.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шильников Сергей Евграфович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург