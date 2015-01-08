Хитрова Антонина Александровна
Место рождения
Дата рождения23.11.1924
Дата смерти08.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924
Рождение ребёнка
19.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шильников Сергей Евграфович
Рождение ребёнка
19.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шильников Сергей Евграфович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург