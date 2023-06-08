Хитров Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти13.04.1946
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
02.09.1920
Дочь: Хитрова Анна Александровна
Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хитров Леонид Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна
Рождение ребёнка
23.11.1924
Дочь: Хитрова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна
Василево, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1928
Сын: Хитров Евгений Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Хитрова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна
Рождение ребёнка
17.11.1932
Дочь: Хитрова Вера Александровна
Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1946