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Хитров Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

13.04.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Хитров Сергей Михайлович

Мать: Хитрова Анисия Анисимовна

Рождение ребёнка
02.09.1920

Дочь: Хитрова Анна Александровна

Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Хитров Леонид Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
23.11.1924

Дочь: Хитрова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна

Василево, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1928

Сын: Хитров Евгений Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Хитрова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
17.11.1932

Дочь: Хитрова Вера Александровна

Мать ребёнка: Молчанова Любовь Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1946