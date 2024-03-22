Молчанова Любовь Максимовна
Место рождения
Дата рождения30.09.1891
Дата смерти04.04.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1891
Рождение ребёнка
02.09.1920
Дочь: Хитрова Анна Александровна
Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хитров Леонид Александрович
Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
23.11.1924
Дочь: Хитрова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
21.05.1928
Сын: Хитров Евгений Александрович
Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Хитрова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
17.11.1932
Дочь: Хитрова Вера Александровна
Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.04.1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург