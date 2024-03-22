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Молчанова Любовь Максимовна

Место рождения

Василево, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

30.09.1891

Дата смерти

04.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Василево, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1920

Дочь: Хитрова Анна Александровна

Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Хитров Леонид Александрович

Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
23.11.1924

Дочь: Хитрова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич

Василево, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1928

Сын: Хитров Евгений Александрович

Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Хитрова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
17.11.1932

Дочь: Хитрова Вера Александровна

Отец ребёнка: Хитров Александр Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.04.1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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