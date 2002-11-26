Хитрова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1920
Дата смерти26.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1920
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1946
Дочь: Хренова Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Хренов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Егор Васильевич
Смерть
26.11.2002