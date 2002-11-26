Хитрова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1920

Дата смерти

26.11.2002

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1920

Отец: Хитров Александр Сергеевич

Мать: Молчанова Любовь Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1946

Дочь: Хренова Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Хренов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Егор Васильевич

Смерть
26.11.2002

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