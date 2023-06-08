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Хренов Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

29.12.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Хренов Василий Михайлович

Мать: Хренова Прасковья Гаврииловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1946

Дочь: Хренова Любовь Егоровна

Мать ребёнка: Хитрова Анна Александровна

Рождение ребёнка
20.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хитрова Анна Александровна

Смерть
29.12.1964

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