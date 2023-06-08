Хренов Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти29.12.1964
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1946
Дочь: Хренова Любовь Егоровна
Мать ребёнка: Хитрова Анна Александровна
Рождение ребёнка
20.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хитрова Анна Александровна
Смерть
29.12.1964