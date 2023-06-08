Хренов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Хренов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Хренова Прасковья Гаврииловна

Рождение ребёнка
29.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хренова Прасковья Гаврииловна

Работа или профессия
Неизвестно