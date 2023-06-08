Хренова Прасковья Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова Прасковья Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Хренов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Хренов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
29.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Василий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно