Хренова Прасковья Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Хренов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Василий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно