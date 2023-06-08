Шильников Евграф Евлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиОколо 1924
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
22.11.1910
Дочь: Шильникова Александра Евграфовна
Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна
674263 Mangut, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
10.10.1913
Сын: Шильников Вениамин Евграфович
Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1915
Сын: Шильников Вадим Евграфович
Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1916
Сын: Шильников Михаил Евграфович
Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1919
Сын: Шильников Федор Евграфович
Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1923
Сын: Шильников Сергей Евграфович
Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1924