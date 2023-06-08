Шильников Евграф Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШильников Евграф Евлампиевич

Шильников Евграф Евлампиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Около 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Шильников Евлампий Евграфович

Мать: Шильникова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1910

Дочь: Шильникова Александра Евграфовна

Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна

674263 Mangut, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Шильников Вениамин Евграфович

Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1915

Сын: Шильников Вадим Евграфович

Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1916

Сын: Шильников Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1919

Сын: Шильников Федор Евграфович

Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1923

Сын: Шильников Сергей Евграфович

Мать ребёнка: Трухина Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1924