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Трухина Ольга Ивановна

Место рождения

Нарасун, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.07.1890 ст.

Дата смерти

29.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1890 ст.

Отец: Трухин Иван Исаакович

Мать: Трухина Марфа Игнатьевна

Нарасун, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шильников Евграф Евлампиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1910

Дочь: Шильникова Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич

Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Шильников Вениамин Евграфович

Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич

Мангут, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.04.1915

Сын: Шильников Вадим Евграфович

Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич

Рождение ребёнка
01.10.1916

Сын: Шильников Михаил Евграфович

Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич

Мангут, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.03.1919

Сын: Шильников Федор Евграфович

Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич

Мангут, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.12.1923

Сын: Шильников Сергей Евграфович

Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич

Мангут, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
29.04.1954
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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