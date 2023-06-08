Трухина Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.07.1890 ст.
Дата смерти29.04.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1890 ст.
Отец: Трухин Иван Исаакович
Мать: Трухина Марфа Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1910
Дочь: Шильникова Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич
Рождение ребёнка
10.10.1913
Сын: Шильников Вениамин Евграфович
Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич
Рождение ребёнка
05.04.1915
Сын: Шильников Вадим Евграфович
Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич
Рождение ребёнка
01.10.1916
Сын: Шильников Михаил Евграфович
Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич
Рождение ребёнка
05.03.1919
Сын: Шильников Федор Евграфович
Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич
Рождение ребёнка
26.12.1923
Сын: Шильников Сергей Евграфович
Отец ребёнка: Шильников Евграф Евлампиевич
Смерть
29.04.1954
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург