Тулатов Асланбек Иналович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Асланбек Иналович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Тулатов Инал Дзамбулатович

Мать: Тулатова Фатима Джамболатовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тулатов Афако

Мать ребёнка: Тулатова Кызмыда Уважукоевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Тулатов Хасако (Хакяша)

Мать ребёнка: Тулатова Кызмыда Уважукоевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Тхостова Дзго

Мать ребёнка: Тулатова Кызмыда Уважукоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Кызмыда Уважукоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Кызмыда Уважукоевна

Смерть
Неизвестно
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