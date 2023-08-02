Тулатова (Дударева) Кызмыда Уважукоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Дударева) Кызмыда Уважукоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

1852 г.р.
Около 1855 г.р.
1857 г.р.
Скрыто настройками приватности

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тулатов Афако

Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Тулатов Хасако (Хакяша)

Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Тхостова Дзго

Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Асланбек Иналович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Асланбек Иналович

Смерть
Неизвестно
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