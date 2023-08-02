Тулатов Афако — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Афако

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тулатов Асланбек Иналович

Мать: Тулатова Кызмыда Уважукоевна

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