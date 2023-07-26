Ирина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Федосеевич

Отец ребёнка: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Дмитрий Федосеевич

Отец ребёнка: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Степан Федосеевич

Отец ребёнка: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Федор Федосеевич

Отец ребёнка: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев

Смерть
Неизвестно

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