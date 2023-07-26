Ирина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Федосеевич
Отец ребёнка: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дмитрий Федосеевич
Отец ребёнка: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Степан Федосеевич
Отец ребёнка: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федор Федосеевич
Отец ребёнка: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев
Смерть
Неизвестно