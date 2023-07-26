Иван Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Козма Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Маланья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Родионовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Родионовна
Смерть
Неизвестно