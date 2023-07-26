Иван Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев

Мать: Ирина Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Родионовна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Козма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Родионовна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Маланья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Родионовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Родионовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Родионовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Родионовна

Смерть
Неизвестно

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