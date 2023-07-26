брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Борисов Ларион Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Федосеевич
Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дмитрий Федосеевич
Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Степан Федосеевич
Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федор Федосеевич
Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна
Смерть
1834