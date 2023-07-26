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брат осипа под вопросом Федосий Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Борисов Ларион Борисович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Дмитрий Федосеевич

Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Степан Федосеевич

Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Федор Федосеевич

Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна

Смерть
1834

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