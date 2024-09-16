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Ивлев Иван Андреевич

Место рождения

Лыткарино, Лыткарино, Московская область

Дата рождения

Около 1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Бракосочетание
07.01.1918

Жена: Ивлева (Сурина) Екатерина Леонтьевна

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Жених: Бронницкого уезда, Мячковской волости , сельца Лыткарина из крестьян запасной ефрейтор 2-го Восточного Сибирского полка Иван Андреевич Ивлев православного вероисповедания, первым браком. 26 лет... Показать все

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