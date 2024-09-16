Ивлев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1918
Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Жених: Бронницкого уезда, Мячковской волости , сельца Лыткарина из крестьян запасной ефрейтор 2-го Восточного Сибирского полка Иван Андреевич Ивлев православного вероисповедания, первым браком. 26 лет... Показать все