Ивлева (Сурина) Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1918
Муж: Ивлев Иван Андреевич
Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Жених: Бронницкого уезда, Мячковской волости , сельца Лыткарина из крестьян запасной ефрейтор 2-го Восточного Сибирского полка Иван Андреевич Ивлев православного вероисповедания, первым браком. 26 лет... Показать все
Смерть
Неизвестно