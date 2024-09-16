Ивлева (Сурина) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (Сурина) Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурин Леонтий Сергеевич

Мать: Сурина Гликерия Владимировна

Бракосочетание
07.01.1918

Муж: Ивлев Иван Андреевич

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Жених: Бронницкого уезда, Мячковской волости , сельца Лыткарина из крестьян запасной ефрейтор 2-го Восточного Сибирского полка Иван Андреевич Ивлев православного вероисповедания, первым браком. 26 лет... Показать все
Смерть
Неизвестно

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