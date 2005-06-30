Иващенко Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.07.1923
Дата смерти30.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923
Рождение ребёнка
19.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иващенко Надежда Данииловна
Рождение ребёнка
07.04.1951
Мать ребёнка: Иващенко Надежда Данииловна
Рождение ребёнка
24.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иващенко Надежда Данииловна
Рождение ребёнка
24.03.1961
Сын: Иващенко Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Иващенко Надежда Данииловна
Смерть
30.06.2005