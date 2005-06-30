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Иващенко Павел Михайлович

Место рождения

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

12.07.1923

Дата смерти

30.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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1951 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923

Отец: Иващенко Михаил Давидович

Мать: Иващенко Анастасия Ивановна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко Надежда Данииловна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.04.1951

Сын: Иващенко Сергей Павлович

Мать ребёнка: Иващенко Надежда Данииловна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко Надежда Данииловна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.03.1961

Сын: Иващенко Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Иващенко Надежда Данииловна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
30.06.2005
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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