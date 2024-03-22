Иващенко (Стрелец) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.12.1901 ст.
Дата смерти01.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1901 ст.
Отец: Стрелец Иван Павлов
Мать: Степанида Афанасиева
Рождение ребёнка
29.10.1919 ст.
Сын: Иващенко Арсений Михайлович
Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович
Рождение ребёнка
27.07.1921 ст.
Сын: Иващенко Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович
Рождение ребёнка
12.07.1923
Сын: Иващенко Павел Михайлович
Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович
Рождение ребёнка
21.02.1927
Сын: Иващенко Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович
Рождение ребёнка
29.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович
Рождение ребёнка
25.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович
Смерть
01.05.1976