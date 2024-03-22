Иващенко (Стрелец) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Стрелец) Анастасия Ивановна

Место рождения

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

12.12.1901 ст.

Дата смерти

01.05.1976

Пол

Женский

Отец

Между 1864 и 1865 г.р.

Мать

Между 1875 и 1876 г.р.

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
1923 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1901 ст.

Отец: Стрелец Иван Павлов

Мать: Степанида Афанасиева

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
29.10.1919 ст.

Сын: Иващенко Арсений Михайлович

Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.07.1921 ст.

Сын: Иващенко Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Иващенко Павел Михайлович

Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.02.1927

Сын: Иващенко Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
29.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович

Рождение ребёнка
25.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иващенко Михаил Давидович

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
01.05.1976
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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