Иващенко Геннадий Павлович
Место рождения
Дата рождения24.03.1961
Дата смерти22.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1961
Бракосочетание
07.06.1986
Жена: Иващенко Алла Васильевна
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.09.1987
Дочь: Иващенко Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Иващенко Алла Васильевна
Развод
09.06.1988
Жена: Иващенко Алла Васильевна
Смерть
22.06.2009