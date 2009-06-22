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Иващенко Геннадий Павлович

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Место рождения

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

24.03.1961

Дата смерти

22.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1961

Отец: Иващенко Павел Михайлович

Мать: Иващенко Надежда Данииловна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
07.06.1986

Жена: Иващенко Алла Васильевна

Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.09.1987

Дочь: Иващенко Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Иващенко Алла Васильевна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Развод
09.06.1988

Жена: Иващенко Алла Васильевна

Смерть
22.06.2009
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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