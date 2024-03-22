Иващенко Михаил Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Михаил Давидович

Место рождения

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

21.11.1898 ст.

Дата смерти

28.02.1975

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
1923 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1898 ст.

Отец: Иващенко Давид Петров

Мать: Иващенко Мария Антонова

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
13.01.1919

Жена: не указана

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
29.10.1919 ст.

Сын: Иващенко Арсений Михайлович

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.07.1921 ст.

Сын: Иващенко Пантелеймон Михайлович

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Иващенко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.02.1927

Сын: Иващенко Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
29.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
28.02.1975
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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