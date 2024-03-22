Иващенко Михаил Давидович
Место рождения
Дата рождения21.11.1898 ст.
Дата смерти28.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1898 ст.
Отец: Иващенко Давид Петров
Мать: Иващенко Мария Антонова
Бракосочетание
13.01.1919
Рождение ребёнка
29.10.1919 ст.
Сын: Иващенко Арсений Михайлович
Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1921 ст.
Сын: Иващенко Пантелеймон Михайлович
Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1923
Сын: Иващенко Павел Михайлович
Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1927
Сын: Иващенко Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иващенко Анастасия Ивановна
Смерть
28.02.1975