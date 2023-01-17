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Иващенко (Пасюра) Мария Антонова

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Место рождения

Тиниця, Чернігівська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

24.01.1931

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Пасюра Антон Яковлев

Мать: Зиновия Матвеева

Тиниця, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1880 ст.

Муж: не указан

Тиниця, Чернігівська область
Место жительства
01.03.1885 ст.
пароход Царица
Рождение ребёнка
21.11.1898 ст.

Сын: Иващенко Михаил Давидович

Отец ребёнка: Иващенко Давид Петров

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Смерть
24.01.1931
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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