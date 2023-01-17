Иващенко (Пасюра) Мария Антонова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти24.01.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Пасюра Антон Яковлев
Мать: Зиновия Матвеева
Бракосочетание
20.01.1880 ст.
Муж: не указан
Место жительства
01.03.1885 ст.
пароход Царица
Рождение ребёнка
21.11.1898 ст.
Сын: Иващенко Михаил Давидович
Отец ребёнка: Иващенко Давид Петров
Смерть
24.01.1931