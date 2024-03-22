Пасюра Антон Яковлев
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти19.10.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Пасюра Яков Андреев
Мать: Агафия Артемова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Иващенко Мария Антонова
Мать ребёнка: Зиновия Матвеева
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Зиновия Матвеева
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Зиновия Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасюра Семен Антонов
Мать ребёнка: Зиновия Матвеева
Смерть
19.10.1890