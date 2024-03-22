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Пасюра Антон Яковлев

Место рождения

Тиниця, Чернігівська область

Дата рождения

1836

Дата смерти

19.10.1890

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пасюра Яков Андреев

Мать: Агафия Артемова

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Иващенко Мария Антонова

Мать ребёнка: Зиновия Матвеева

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Пасюра Степан Антонович

Мать ребёнка: Зиновия Матвеева

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пасюра Иван Антонович

Мать ребёнка: Зиновия Матвеева

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасюра Семен Антонов

Мать ребёнка: Зиновия Матвеева

Смерть
19.10.1890
Тиниця, Чернігівська область
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