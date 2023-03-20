Ларионова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ларионов Лукьян Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Василий

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ларионов Назар Васильевич

Отец ребёнка: Ларионов Василий

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Ларионов Василий

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ларионов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Василий

Смерть
Неизвестно
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