Ларионова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ларионов Лукьян Васильевич
Отец ребёнка: Ларионов Василий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ларионов Назар Васильевич
Отец ребёнка: Ларионов Василий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Ларионов Василий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ларионов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларионов Василий
Смерть
Неизвестно