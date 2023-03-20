Ларионов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ларионов Лаврен

Мать: Ларионова Елена Моисеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ларионов Лукьян Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ларионов Назар Васильевич

Мать ребёнка: Ларионова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Ларионова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ларионова Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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