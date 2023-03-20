Ларионов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Ларионов Лаврен
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ларионов Лукьян Васильевич
Мать ребёнка: Ларионова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ларионов Назар Васильевич
Мать ребёнка: Ларионова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Ларионова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ларионова Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларионова Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно